Fisco: Ruffini a dipendenti, 'siamo servitori Stato, chiediamo rispetto'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Svolgiamo un servizio importante, necessario. Chiediamo anche di essere rispettati come servitori fedeli dello Stato. Cercherò di ricordarlo sempre a tutti. Così come ricorderò sempre a tutti - a tutti i livelli - il lavoro e la professionalità delle donne e degli uomini di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, due grandi strutture che devono funzionare nel migliore dei modi proprio per il ruolo centrale, fondamentale che hanno per lo Stato e gli italiani". Sono le parole contenute nella lettera che il nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha inviato ai dipendenti. "Abbiamo obiettivi ambiziosi, nel rispetto assoluto degli indirizzi del Parlamento", aggiunge.