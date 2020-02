Governo: Renzi, 'non tramo con Di Maio'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Io non tramo con Di Maio, non ci siamo mai incontrati dal 2015, quando ci vedemmo io premier lui capo dell'opposizione per la legge elettorale. Spero che Di Maio abbia da occuparsi di politica estera". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.