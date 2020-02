Mobilità: Iv, 'equiparazione monopattini con bici è punto fermo'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Quella di oggi è una bella notizia. Forse l’ultimo passo necessario per mettere definitivamente in sicurezza il presente e il futuro della micro-mobilità elettrica in Italia”. Lo dichiarano Luciano Nobili e Raffaella Paita, componenti di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera.

“La Commissione Trasporti – spiegano - ha infatti votato in maniera unitaria una risoluzione che conferma l’equiparazione dei monopattini elettrici alle biciclette, cosi come stabilito dall’ultima legge di Bilancio con l’approvazione di un emendamento di Italia Viva. Mettiamo una volta per tutte un punto fermo: sui monopattini non si torna indietro. Dopo aver atteso troppo a lungo i fallimentari esiti della sperimentazione autorizzata - ma nei fatti bloccata - da Toninelli, con l’equiparazione alle bici ci lasciamo alle spalle la giungla senza regole, l’insicurezza e l’impossibilità per sindaci, operatori e cittadini di puntare su mezzi innovativi, ecologici che fanno parte del mix della mobilità sostenibile del presente di decine e decine di città europee. Chi vuole privare l’Italia di questa opportunità, chi vuole bloccare i monopattini si metta l’anima in pace. C’è una legge votata dal Parlamento e quell’equiparazione è confermata oggi dalla Commissione Trasporti della Camera”.

“Siamo a disposizione e al lavoro in un tavolo comune con le altre forze di maggioranza, per definire ulteriori aspetti, strumenti e dotazioni che implementino la sicurezza e la fruibilità, nel rispetto di tutti gli utenti della strada. Ma indietro non si torna”, conclude.