Sicilia: M5S, 'Regione sfratta aziende e vende capannoni ex Asi'

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) - "La Regione sfratta di fatto le imprese, mettendo in vendita i capannoni delle ex Asi". A denunciarlo è la deputata del M5S Angela Foti dopo aver appreso che i capannoni ex Asi affittati ad aziende di vari poli industriali sono in vendita sul sito real estate 'Invest in Italy'. Foti ha quindi richiesto l’audizione dell’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano, e del commissario liquidatore Galoppi, in commissione Ars.

"Gli imprenditori - spiega Foti - da un giorno all’altro hanno trovato in vendita i capannoni nei quali svolgono le proprie attività. La Regione li ha immessi sul mercato immobiliare senza dare alle aziende la possibilità di esercitare il diritto di prelazione con scomputo, dal prezzo di vendita, degli affitti versati finora. Sono anni che seguiamo le vessazioni subite da queste imprese e la loro richiesta di acquistare i capannoni, a cui fin dalla scorsa legislatura la Regione ha sempre posto come scusa il fatto di non avere ancora una valutazione attualizzata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Una svista o un attentato alle aziende? Il governo sospenda immediatamente l’iniziativa e venga a spiegare in commissione perché chi legittimamente vuole comprare i capannoni non è stato interpellato".