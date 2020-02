Prescrizione: Bonafede, 'entro 10 giorni riforma processo penale in Cdm'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “I cittadini vogliono tempi brevi. La riforma è pronta da qualche mese e c’è un accordo di maggioranza, ora il mio impegno a portarlo in cdm” entro 10 giorni” e “lì vedremo chi ha il coraggio di dire ai cittadini che non vogliamo processo brevi. La Riforma c’è e va portata in cdm”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, lasciando la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario al Consiglio di Stato.