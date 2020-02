Cattolica: Bedoni in Ivass in vista Assemblea del 7/3, illustra motivazioni convocazione (2)

(Adnkronos) - Dopo l'intervento di Mauro Magatti, Sociologo ed Economista dell’Università Cattolica di Milano sulla cooperazione come modello necessario nell’economia sostenibile, è intervenuto il presidente Paolo Bedoni, evidenziando come la società abbia fatto della cooperazione e della responsabilità sociale i suoi valori distintivi, rispondendo efficacemente alle istanze emergenti dai territori e dalla comunità.

Nella relazione, il presidente avrebbe sottolineato come Cattolica sia l’unica compagnia assicurativa ad avere adottato il sistema monistico, a conferma di un processo di innovazione nella governance che ne ha fatto una società con solide radici, ma in grado di trasformarsi per raccogliere le sfide del presente e del futuro. E' stato quindi illustrato ai soci il dividend yield medio di Cattolica che, dal 2009 al 2019, risulterebbe essere tra i più alti nell’intero comparto finanziario italiano.