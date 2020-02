Ricerca: Horizon 2021-2027, domani incontro all’Università Cattolica a Milano (4)

(Adnkronos) - Dal punto di vista di Carlo Mango, direttore dell’Area scientifica e tecnologica di Fondazione Cariplo e rappresentante nella Mission Assembly ‘Climate-Neutral and Smart Cities’, "ad oggi le città, pur occupando uno spazio limitato pari al 3% delle terre emerse, consumano all’incirca il 65% della energia mondiale producendo più del 70% delle emissioni di CO2. Considerato che nel 2050 le città europee ospiteranno l’85% dei cittadini, l’Europa ha lanciato la 'Mission oriented climate neutral and smart cities' con l’obiettivo di supportare il percorso dei centri urbani, che in così tanti abitiamo, verso la condizione di zero emissioni dirette di CO2".

L’iniziativa si articolerà in tre momenti. La sessione plenaria mattutina prenderà il via alle 9.45 nell’Aula Magna con i saluti istituzionali di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Fulvio Esposito, rappresentante nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe - Ministero dell’Università e della Ricerca, di Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea.