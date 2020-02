Prescrizione: Costa, 'a breve inevitabile passo indietro Bonafede'**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Oggi è iniziato nuovamente in commissione l’esame della nostra proposta di legge per cancellare la riforma Bonafede ed ogni giorno che passa la posizione del Guardasigilli si fa meno granitica. Ancora due giorni fa ha fatto dichiarazioni bellicose, ma a breve sarà inevitabile per lui fare un passo indietro rispetto allo stop alla prescrizione". Lo afferma Enrico Costa, responsabile Giustizia di Forza Italia.

"Non può permettersi -aggiunge- che la sua riforma, contestata dal mondo intero, affondi in Aula. E soprattutto non può permetterselo Conte. Sarà per noi un grande successo politico, ottenuto con tenacia, costanza, argomenti solidi. Non abbiamo mai mollato ed attendiamo a breve il dietrofront del Guardasigilli”.