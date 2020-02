Migranti: Tribunale ministri, 'naufraghi costretti con forza a restare 6 giorni su Open Arms' (2)

(Adnkronos) - "Tali precarie condizioni logistiche offrono peraltro solo una parziale raffigurazione del ben più grave disagio psico-fisico che i medici del Cisom, prima, ed i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, poi, hanno accertato a carico dei migranti", dicono ancora le tre giudici. "La privazione di libertà personale dei soggetti a bordo della Open Arms ha dunque assunto carattere di illegittimità, non solo in quanto inflitta in violazione di precise norme di rango primario, ma altresì in quanto non era consentita né imposta da alcuna ragione giuridicamente rilevante".