Migranti: Tribunale ministri, 'naufraghi su Open Arms stremati, angosciati da ritorno in Libia' (2)

(Adnkronos) - "In quanto - spiegano - sarebbe stato interpretato come un ulteriore esasperante allontanamento della fine delle loro sofferenze ed avrebbe dunque prevedibilmente provocato atti di ribellione o un tentativo collettivo di lasciare la nave anche a nuoto, pur a rischio della propria vita, comportando, nell’uno e nell’altro caso, seri rischi per la sicurezza". E citano quanto detto dalla psicologa che era salita a bordo con il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio: "E’ facile ritenere che queste persone, costrette a restare a poca distanza dalla costa, che riuscivano comunque a vedere ma che non riuscivano a raggiungere, provassero sentimenti di frustrazione evidente e anche di disperazione. Si aggiunga, poi, che la circostanza per la quale alcuni migranti che si erano gettati in mare poi erano stati condotti in terra, aveva causato ulteriori tensioni fra quelli rimasti a bordo, che evidentemente non vedevano l’ora di toccare terra".