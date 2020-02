Guala Closures: finalizza acquisizione attività tedesca Closurelogic

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Guala Closures, leader mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e in alluminio per vino, nonché uno dei maggiori attori mondiali nella produzione e vendita di chiusure in alluminio per l’industria delle bevande, ha finalizzato l’operazione di acquisizione delle attività di Closurelogic GmbH, produttore tedesco specializzato in chiusure in alluminio. L’acquisizione, si legge in una nota, è stata realizzata attraverso Guala Closures Deutschland GmbH, società neocostituita e posseduta al 100% da GCL International Sàrl, società lussemburghese del gruppo.

L’operazione, susseguente ad una procedura di insolvenza, prevede l’acquisizione degli assets materiali e immateriali dell’attività di Closurelogic GmbH, compreso l’immobile sito a Worms (sud di Francoforte) per un valore totale di 7,2 milioni di euro. Il personale dell’attività di Closurelogic viene assorbito completamente da Guala Closures Deutschland, ma non verrà gravato dalla gestione del passato fondo pensione.

Per l’anno corrente, il management prevede per Guala Closures Deutschland un importante piano di efficientamento industriale; si prevede di raggiungere già nel 2020 una marginalità positiva mentre l’obiettivo è di arrivare ad un livello di ebitda a due digit entro il 2022. Nel corso delle prossime due settimane verrà anche definito l’acquisto del magazzino di materie prime e prodotti finiti per un importo pari a circa 4,5 milioni.