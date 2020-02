Governo: Buffagni, 'con M5S Mise è sempre in buone mani'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Finita ultima riunione di giornata con Stefano Patuanelli. C’è chi va in giro a citofonare... e chi continua a lavorare! Abbiamo l’onore di essere al servizio dei cittadini e dobbiamo dare il massimo in un momento complicato per il nostro Paese". Lo scrive su Facebook il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, postando una foto che lo ritrae assieme al ministro. "Il Mise in mano al Movimento 5 Stelle è sempre in buone mani!", aggiunge Buffagni in un post scriptum che sembra essere diretto alle parole usate stamani dall'ex ministro Carlo Calenda dopo l'incontro con Patuanelli.