Prescrizione: Orlando, 'tensioni maggioranza 'salvano' Bonafede da critiche toghe'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Se non si fossero alzati i toni nella maggioranza, oggi il ministro Bonafede sarebbe stato costretto a rispondere alle precise obiezioni di molti vertici degli uffici giudiziari che, in aperto dissenso con l’Anm, hanno criticato in modo puntuale la nuova norma sulla prescrizione". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su Fb.

"La politicizzazione dello scontro dovuta prevalentemente a ragioni di visibilità ha tolto, per il momento, il ministro da questo imbarazzo. Quando si tornerà a discutere nel merito le argomentazioni proposte,tra gli altri, dal primo presidente della Cassazione (non da un politico in cerca di impunità o di facile consenso) dovranno trovare una risposta come presupposto a qualunque possibile accordo".