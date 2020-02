Mediaset: Vivendi, faremo appello, continueremo a difendere diritti minoranza contro Mfe

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Vivendi "farà appello" della decisione del giudice del tribunale civile di Milano che oggi ha rigettato i ricorsi del gruppo francese e di Simon Fiduciaria sulle risoluzioni adottate durante l'assemblea Mediaset del 4 settembre 2019 e quella del 10 gennaio 2020 che ha dato il via alla fusione con la controllata spagnola e al progetto Mfe. Vivendi "continuerà a difendere i suoi diritti di azionista di minoranza contro il progetto di fusione di Mediaset (MediaFor Europe) dinnazi ai tribunale in Europa". Lo rende noto Vivendi in un comunicato.