Virus Cina: Taverna, 'per fortuna idiozia La Russa non contagiosa'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ignazio Benito Maria La Russa, di Fratelli d'Italia, si fregia di essere vicepresidente del Senato. Peccato che oggi sui suoi social se ne esca così, affrontando un tema serio come il Coronavirus con un allarmismo e una superficialità disarmanti. Poi, forse rendendosi conto che le sue parole avrebbero potuto puzzare di apologia del fascismo, ha cancellato tutto. Forse mentre lo scriveva pensava agli anni passati, quando da segretario regionale del Fronte della gioventù andava per le vie di Milano insieme ai suoi amici camerati. Per fortuna l'idiozia ancora non è contagiosa". Lo scrive su Facebook Paola Taverna, esponente M5S e vicepresidente del Senato.