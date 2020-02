Food: Sperlari apre in Usa e studia nuovi prodotti

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - La pasticceria Sperlari avrà di nuovo un suo stand alla più grande fiera al mondo per i prodotti dolciari, la Ism di Colonia, e ha inaugurato il 2020 aprendo "una propria struttura negli Stati Uniti per sviluppare la propria presenza su questo mercato". Per la conquista del mercato americano e di quello di Asia e Cina, il gruppo del Made in Italy ha realizzato due prodotti di punta: i nuovi Cremonelli, una gamma di prodotti al cioccolato con frutta secca pensata appositamente per i consumatori americani, e nuovi tipi di Galatine, la popolare marca di tavolette al latte già molto diffusa soprattutto in Cina. La strategia di Sperlari prevede "forti partnership con operatori locali, dalla Cina al Vietnam, e il supporto al brand Galatine nei diversi Paesi".