Prescrizione: Renzi, 'è Bonafede che ricatta, ma occhio che va contro muro'

Rom, 3 feb. (Adnkronos) - "Non minaccio il governo, ho solo messo in guardia il ministro Bonafede che non solo ha contro tutti gli avvocati, la stragrande maggioranza di magistrati e commentatori, ma non ha numeri in Parlamento. Occhio che se continui ad andare a tutto fuoco, come si dice a Firenze, senza renderti conto che c'è una curva, vai a sbattere contro un muro". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite de 'L'aria che tira' su La7.

"Chi è che ricatta ? - chiede poi Renzi - faccia due più due, a difendere questa legge è rimasto solo Bonafede, dunque chi è che ricatta il governo? Noi o Bonafede che dice o così o succede un '48? Io sono per il buonsenso, io sto solo dicendo a Bonafede: 'occhio che non avete i numeri, la difendi, queste legge, per un fatto personale? Ci sono tante leggi che a me non convincono, ma su questa c'è un problema" che alla base "c'è giustizialismo".