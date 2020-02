Mafia: Di Matteo (Csm), 'Non ricordo lamentele di Scarantino per il gruppo Falcone-Borsellino'

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "Non ho ricordo di lamentele da parte di Vincenzo Scarantino nei confronti del gruppo investigativo Falcone e Borsellino". Lo ha detto Antonino Di Matteo, consigliere del Csm, deponendo al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino. Alla sbarra tra poliziotti che facevano parte del grippo investigativo dopo le stragi, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. "Non ho ricordo di lamentele - dice ancora Di Matteo che faceva parte del lpool di magistrati sulle stragi mafiose del '92 a Caltanissetta - Ho ricordo che da parte di Scarantino, lo faceva anche negli interrogatori, di questa costante lamentazione nei confronti dello Stato, di chi a suo dire gli aveva promesso sistemazione lavorativa per lui e la moglie. LO Stato a suo dire aveva tradito le attese".