Enel X: rafforza leadership nel demand response in Polonia (2)

(Adnkronos) - I programmi di Dr servono a incentivare gli utilizzatori finali a modificare i propri consumi energetici per facilitare la stabilizzazione della rete come richiesto dal sistema. La gestione attiva della domanda assicura una maggiore flessibilità che porta a un utilizzo più efficiente dell'infrastruttura energetica, aiutando a garantire la sicurezza della rete e a contenere i prezzi dell'elettricità. Aderendo a questi programmi i partecipanti ricevono un pagamento annuo in cambio della loro disponibilità a rispondere alle esigenze della rete elettrica.

Enel X ricopre una posizione di leadership nei programmi di DR su scala mondiale con oltre 6 GW di capacità attualmente gestita e assegnata nelle Americhe, in Europa, Asia e Oceania.