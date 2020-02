A Vimercate impianto bioessicamento per depurazione acque reflue

Monza, 31 gen. (AdnKronos) - BrianzAcque, gestore del servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza, svilupperà a Vimercate (MB) il primo impianto in Europa di bioessicamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue. Si tratta di una struttura in grado di essiccare i residui del ciclo depurativo, grazie al calore generato dalla proliferazione batterica: il materiale che si otterrà servirà a produrre energia e a recuperare fosforo (VIDEO).

"I fanghi di depurazione che rimangono alla fine del processo depurativo sono considerati un rifiuto — spiega il presidente e Ad di BrianzAcque Enrico Boerci — ma invece sono una risorsa da utilizzare: noi abbiamo deciso di valorizzarli, destinandoli ad esempio ai cementifici o per il teleriscaldamento, e una parte anche per l’agricoltura”.

Il progetto di ricerca “Forme avanzate di gestione dei fanghi di depurazione in un hub innovativo lombardo” — che BrianzAcque ha realizzato in partnership con il gruppo A2A, attraverso la controllata A2A Ambiente insieme a noi, l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Lariana Depur, MM e Tcr tecora — è tra i vincitori del bando “Call Hub Ricerca e Innovazione”, finanziato da Regione Lombardia, e si è classificato al 4° posto della graduatoria nel settore sostenibilità su 78 progetti presentati. Nei 30 mesi di durata prevista del progetto, i partner dovranno valutare l’impatto sanitario-ambientale di tecniche alternative di valorizzazione dei fanghi di depurazione per identificare quella (o la combinazione) più vantaggiosa in termini di sostenibilità, considerando anche gli aspetti economici e normativi.

“Più che farci condizionare dalle mode, l’investimento sulla green economy nel servizio idrico integrato noi lo abbiamo iniziato da molti anni — conclude Boerci — oltre a manutenere e migliorare le reti e gli impianti, crediamo che sia importante fare qualcosa per migliorare la vita dei cittadini in un’ottica ambientale”.