Giustizia: Corte Appello Palermo, 'riforme annunciate come epocali rimaste pie intenzioni'

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "E' assai difficile dire se l’anno giudiziario che ci apprestiamo a inaugurare sarà un Annus Horribilis o un Annus Mirabilis. L'incertezza del quadro politico e la sua elevata conflittualità rendono azzardato fare previsioni che rischiano di essere smentite immediatamente dopo". Così il Presidente della Corte d'appello di Palermo Matteo Frasca nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Abbiamo assistito diverse volte all'annuncio di riforme epocali, creando l'aspettativa di soluzioni salvifiche e palingenetiche che però si sono rivelati meri progetti disancorati dalla realtà e destinati a rimanere soltanto pie intenzioni .- dice - Tutti gli operatori del diritto, e prima di tutto Magistrati e Avvocati, devono impegnarsi, insieme, e devono farlo all'insegna del principio di responsabilità che deriva dal ruolo che rivestono".

Non si tratta di dettare l'agenda politica al Governo o al Parlamento; si tratta invece di offrire quel contributo di conoscenza e di qualità che deriva dal ruolo nevralgico che Magistrati e Avvocati rivestono nella giurisdizione - dice -Nel mondo che cambia cresce l'attenzione alla norma non nella sua genesi ma nella sua applicazione e ciò aumenta in modo considerevole lo spazio di intervento del potere giudiziario, quel potere che Montesquieu definì terribile e Condorcet definì odioso in quanto potere dell’uomo sull’uomo, che decide della libertà ed è perciò in grado di rovinare anche la vita delle persone sulle quali è esercitato".