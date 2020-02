Carceri: Corte Appello Palermo, numero detenuti superiore a popolazione 'regolamentare'

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - Negli otto istituti del distretto di Palermo sono presenti sessantadue detenuti in più rispetto alla popolazione "regolamentare": 2952 carcerati (2848 uomini, 104 donne), al 30 giugno 2019, a fronte dei 2890. Rispetto allo scorso anno si registra un lieve aumento della popolazione carceraria (da 2916 a 2952) in linea con il trend osservato in campo nazionale (da 58.759 del 1° luglio 2018 a 60.522 del 30 giugno 2019). E' quanto emerge dalla relazione del presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il carcere Ucciardone di Palermo, si legge nella relazione, "ospita un numero di detenuti sensibilmente inferiore alla capienza (394 su 571), mentre sono più d’uno, fra gli istituti in parola, quelli in cui risulta significativamente sforato il predetto limite. Così è, in particolare, per le Case Circondariali di Agrigento (con 347 detenuti su una capienza pari a 283), di Castelvetrano (con 66 detenuti su una capienza pari a 43), di Termini Imerese (con 95 detenuti su una capienza pari a 83), di Palermo-Pagliarelli (con addirittura 1313 detenuti su una capienza di 1182)".