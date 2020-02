Minori: Corte Appello Palermo, raddoppiate violenze di gruppo, da 6 a 12 in un anno

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - Nell'ultimo triennio, i delitti contra la libertà sessuale che riguardano minori hanno fatto registrare un "costante andamento in crescita particolarmente preoccupante, anche per il raddoppio del numero dei casi di violenza sessuale di gruppo, passati da 6 a 12, connotati dalla presenza di minori non imputabili che hanno assunto il ruolo di 'leaders negativi' nella vicenda". E' quanto emerge dai dati della Procura presso il tribunale per i minorenni contenuti nella relazione del presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Sono 72 in totale i procedimenti iscritti per reati contro la libertà sessuale, stalking e pornografia, di cui 46 al registro noti e 26 ignoti (a fronte dei 56 del scorso anno), con un aumento del 29%. Gli indagati-imputati sono 71 minori noti, di cui 40 soggetti imputabili e 31 non imputabili. Le vittime sono quasi tutte di sesso femminile e di età inferiore ai 14 anni.