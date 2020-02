Palermo: incendio Parco Salute, 'gesto incivile, isolare questi teppisti'

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - "Queste sono le notizie che ti fanno cadere le braccia. Ogni giorno, tra mille difficoltà, lottiamo per rendere migliore questa terra. A chi non vuole il bene di questa città, dico: non ci fermerete". Così il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, commentando la notizia dell'incendio che ha danneggiato il Parco della Salute di Palermo, una struttura all'aperto che si trova al Foro Italico.

"Un gesto incivile e assurdo, perché colpisce i bambini e i ragazzi che al Parco della Salute avevano spazi tutti per loro - aggiunge Miccichè - e che è ancora più odioso perché danneggia una struttura nata per ricordare una giovanissima, scomparsa prematuramente. Gli inquirenti, ne siamo certi, faranno il possibile per assicurare alla giustizia i responsabili. Da parte nostra un forte appello alla società civile perché isoli questi teppisti e perché faccia in modo che questa vergogna non si ripeta mai più".