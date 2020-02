Mafia: presidente Corte Appello Palermo, 'errore sottovalutare potenziale Cosa Nostra' (2)

(Adnkronos) - Pur sottolineando come, nell'anno in corso, "la pressione giudiziaria sulla Cosa Nostra della provincia di Palermo ha raggiunto la massima intensità", ("ogni mese di regola - si legge nella relazione - vengono eseguite alcune decine di misure cautelari detentive riguardanti la mafia territoriale palermitana e il traffico organizzato degli stupefacenti"), Frasca evidenzia come "l’efficacia del contrasto sarebbe notevolmente incrementata se i tempi di decisione del gip non fossero, per motivi eterogenei ma soprattutto per carenza di magistrati e di personale amministrativo eccessivamente dilatati".

"L'associazione mafiosa Cosa Nostra - si legge nella relazione - continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio. Se negli anni precedenti il dato statistico aveva mostrato qualche cenno di diminuzione va sottolineato che nell’anno in corso le denunce sono state ben 151 a fronte delle 65 e 69 dei due anni immediatamente precedenti. A livello distrettuale quindi si registra un aumento di ben il +132%".