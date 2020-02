Governo: Conte, partire subito con misure agenda 2023**

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - “Ieri ci siamo ritrovati con le forze politiche per un confronto. Non possiamo differire il nostro intervento, dobbiamo partire subito, con misure di impatto immediato e altre che si dipaneranno nel corso degli anni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo ad una iniziativa per i 100 anni di Confagricoltura, nella sede della Luiss Business School..