Sardine: Bonaccini, 'ora dobbiamo saper dare quello che ci hanno chiesto'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Le Sardine dovranno decidere loro che prospettiva darsi. Io ho parlato con Santori solo il giorno dopo le elezioni, loro non hanno chiesto posti in giunta, per fortuna, e io non glieli ho offerti. Le Sardine sono state capaci di portare tante persone in piazza, quando il Pd non riusciva più a farlo, e hanno chiesto una politica con toni diversi da quelli di Salvini. Ora dobbiamo sapergli dare quello che ci hanno chiesto". Lo dice il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a Otto e mezzo su La7.