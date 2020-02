Pd: Martina, 'con nuovo Statuto pronti strumenti per aprire partito'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il nuovo statuto Pd a cui abbiamo lavorato nei mesi scorsi e che abbiamo approvato, offre ora diversi strumenti utili per aprire la grande stagione di rinnovamento del progetto di cui sentiamo tutti il bisogno. Il cuore della sfida è la partecipazione aperta e diffusa dei cittadini all’impegno". Lo ha detto l’ex segretario Pd, Maurizio Martina, a Firenze nel corso di una iniziativa pubblica.

"Non solo tessere, ma nemmeno solo preferenze elettorali. Altro che club. Noi dobbiamo offrire spazi e momenti di partecipazione soprattutto a semplici cittadini che ovunque intendono dare una mano e non possono magari militare come facciamo noi".

"Ma il nostro rapporto con loro non può essere saltuario e occasionale. Deve essere continuo è credibile. E devono poter contare nelle scelte rilevanti e nella definizione dellle nostre proposte. Io spero si possa aprire un grande lavoro di riprogettazione delle idee e delle forme senza usare vecchie liturgie ma sperimentando i nuovi strumenti che abbiamo”.