Disabili: Iv chiede procedura urgenza su legge caregiver

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo ricevuto in Senato le associazioni ed i rappresentanti delle famiglie che hanno in cura persone con disabilità o non autosufficienti. La legge sui 'caregiver' è per noi di Italia Viva una vera urgenza, visto che riguarda migliaia di persone che vivono ogni giorno in mezzo a mille difficoltà". Lo dicono il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone e la senatrice Annamaria Parente.

"Già nel 2017 abbiamo istituito un fondo ma ora c'è bisogno di una legge organica. Sono famiglie che spesso devono scegliere tra la cura ed il lavoro e che non possono continuare a vivere nella mancanza di assistenza e sostegno da parte dello Stato. Per questo Italia Viva chiede in Senato una procedura di urgenza per l'approvazione della legge sui Caregiver: servono 32 firme, 17 sono già quelle dei nostri parlamentari".