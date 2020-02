Mafia: interrogazione Ars su Ruggirello, Fava 'Regione non si è costituita parte civile'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - Un'interrogazione per chiedere "i motivi che hanno indotto il governo regionale a non costituirsi ancora parte civile nel processo 'Scrigno' che vede, tra gli indagati, l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello. A presentarla questa mattina è stato il presidente della commissione Antimafia dell'Ars Claudio Fava. "Le accuse a carico dell’ex deputato - afferma - mettono in evidenza un ruolo primario che l'ex parlamentare avrebbe esercitato per garantire nel territorio gli interessi di Cosa Nostra, sfruttando il proprio ruolo di deputato regionale. Già quindici comuni si sono costituiti parte civile. La Regione siciliana, inspiegabilmente, no. Ci piacerebbe conoscere dal presidente Musumeci le ragioni, o le distrazioni, che gli hanno impedito di fare la cosa giusta".