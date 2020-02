Rdc: Conte, Fmi? Più che da rivedere va implementato**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Le critiche del Fmi sul reddito di cittadinanza? "Noi dobbiamo più che rivederlo continuare a implementarlo. Nessun cittadino è stato preso in giro. Quella riforma va completata con l'altro polo, quello della formazione e dell'occupazione. Per fare questo in Italia occorre del tempo. Quando riusciremo a rafforzare quest'altro pilastro torneremo a discuterne". Così il premier Giuseppe Conte, a margine del suo viaggio a Sofia.