Migranti: richiesta archiviazione Mare Jonio, pm 'giustificata la scelta di Casarini e Marrone'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "La scelta del comandante della Mare Jonio Pietro Marrone e del capo missione Luca Casarini risulta giustificata dall’insieme delle condizioni esistenti al momento dei fatti, illustrate da entrambi gli indagati in sede di interrogatorio". Lo scrivono i pm di Agrigento nella richiesta di archiviazione per i due indagati, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per avere disatteso un ordine militare. Marrone, in occasione dell'interrogatorio reso il 21 marzo 2019 "dichiarava che già prima di aver intercettato il gommone in distress aveva deciso dirigersi verso est e poi verso nord, in direzione Lampedusa, per sfuggire ad un ciclone in corso di formazione nella zona di Zarzis (Tunisia) e intraprendere una rotta che consentisse la navigazione in sicurezza", ricordano i magistrati coordinati dal Procuratore Luigi Patronaggio.

"Solo in seguito notavano l'aereo Moonbird ed, entrati in contatto con quest'ultimo, venivano a sapere che il gommone in distress si trovava ad est della loro posizione e decidevano di intervenire per effettuare il soccorso", spiegano i pm.