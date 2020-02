Migranti: Caso Mare Jonio, richiesta archiviazione 'Libia non è un porto sicuro' (3)

(Adnkronos) - "Nella medesima nota - ricordano i magistrati della Procura di Agrigento - l'Unhcr aggiungeva che: “ai comandanti, che si trovano ad assistere persone in situazioni di emergenza in mare, non può essere chiesto, ordinato, e gli stessi non possono sentirsi costretti, a sbarcare in Libia le persone soccorse, per paura di incorrere in sanzioni o ritardi nell'assegnazione di un porto sicuro'. Le stesse posizioni vengono assunte nelle Raccomandazioni emanate dal Consiglio europeo nel giugno 2019, dove si afferma a chiare lettere che ”la Libia non può essere considerata un porto sicuro”". I pm ricordano, quindi, che "a sostegno di tale assunto vengono citati gli studi effettuati dagli organismi delle Nazioni Unite, l'Alto commissariato per i diritti umani e l'Alto commissariato per i rifugiati, nonché da diverse ONG, dai quali è emerso che i migranti recuperati dalla Guardia costiera libica e ricondotti in Libia, sono stati sistematicamente sottoposti a detenzioni arbitrarie, torture, estorsioni, lavori forzati, violenze sessuali, nonché ad altri trattamenti inumani e degradanti".