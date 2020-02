M5S: Lombardi, 'non è morto ma scelga tra maturità o eterna adolescenza'

Roma, 30 gen(Adnkronos) - "Il M5S non è morto, non lo è assolutamente, al contrario è vivissimo. Ma deve decidere cosa fare da grande o meglio decidere se diventare grande, perché a questo punto siamo a un bivio: o continuiamo la nostra spensierata adolescenza di opposizione contro tutto e tutti, facendo comunque un servizio al Paese, oppure ci evolviamo, cresciamo e ci assumiamo delle responsabilità, passando a una fase di maturità e puntando al governo". Lo dice all'Adnkronos Roberta Lombardi, 'pasionaria' del M5S e capogruppo 5 Stelle in Regione Lazio.