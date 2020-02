Migranti: richiesta archiviazione Mare Jonio, pm 'Nave non ha violato regole diritto'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "L'equipaggio del rimorchiatore Mare Jonio non ha violato regole e principi imposti dalle fonti di diritto sovranazionale che disciplinano le operazioni di salvataggio in mare". Così i pm di Agrigento nella richiesta di archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, rispettivamente capo missione e comandante della nave Mare Jonio. Per la Procura "le condotte poste in essere da Marrone e Casarini" indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per avere disatteso un ordine della Gdf , "non possono dirsi antigiuridiche, perché poste in essere nel corso di una doverosa attività di soccorso di vite in mare e, pertanto, scriminate sia dallo stato di necessità che dall'adempimento di un dovere giuridico".