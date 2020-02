Whirlpool: Serra, 'Di Maio ha mentito spudoratamente ai lavoratori'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ha abolito solo la sua povertà. Poi ha mentito spudoratamente ai lavoratori della Whirlpool che chiude a marzo. Solo un bibitaro M5S può essere cosi arrogante da pensare di saper fare come primo lavoro il ministro Sviluppo Economico e del Lavoro". Così in un tweet il fondatore e Ceo di Algebris, Davide Serra commentando un post dell'ex ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio del 30 ottobre del 2018 in cui affermava che il gruppo non avrebbe licenziato nessuno.