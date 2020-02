M5S: D'Incà, 'confronto e poi decideremo su alleanze regione per regione'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - “Io credo che ci deve essere un confronto all’interno del M5S per poi comprendere in regione e in regione se vi è questa possibilità di fare alleanze con liste civiche o con altri partiti come in questo caso con il Pd”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di 'Agorà' su Raitre.