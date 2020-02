Governo: Lezzi, 'meglio a casa se cediamo su nostri temi , Conte solo mediatore'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il governo deve ancora trovare una direzione. Ma dico una cosa: se cediamo su ex Ilva, prescrizione e revoca ad Autostrade, allora meglio andare a casa. Sull’ex Ilva non accetto scudi penali. C’è già una legge, mancano solo i decreti attuativi". Lo afferma la senatrice M5S Barbara Lezzi, intervista dal 'Corriere della Sera', secondo la quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è "soltanto un mediatore".

"È vero -aggiunge riferendosi ancora alle prospettive dell'esecutivo- che noi siamo andati male, ma il Pd non può certo dire di essere andato benissimo. Ricordiamoci che aveva due regioni e una l’ha persa. E tra l’altro l’Emilia-Romagna per la prima volta è tornata contendibile. Non proprio un bel risultato. Quindi il Pd ora non può avanzare nessuna pretesa sul governo".