Naviris: Guillou (Ng), 'alleanza con Fincantieri aperta ad altri partner Ue'

Parigi, 28 gen. (Adnkronos) - L'alleanza tra Naval group e Fincantieri, con la nascita della joint venture Naviris, è aperta anche ad altri partner europei ma chiaramente "chi inizia il consolidamento poi conserverà i comandi. Ad affermarlo, nel corso di un'audizione in Commissione affari economici al Senato francese, è il Ceo di di Naval Group, Hervé Guillou. La decisione di allearsi tra Fincantieri e Naval Group nasce dall'esigenza di non ritrovarsi prima o poi "con le spalle al muro" in una situazione in cui "i gruppi sono scesi nel ranking mondiale. Allearsi per essere più forti è questo il cuore della strategia franco-italiana".

Un'alleanza, quella tra Naval Group e Fincantieri, sottolinea Guillou, che "resta aperta ad altri partner europei. Abbiamo sempre detto che siamo aperti ad una discussione con i tedeschi quando lo vorranno. Attualmente non lo vogliono. Stiamo collaborando con progetti puntuali con i spagnoli e discutiamo con i greci. Il nostro progetto non è chiuso ma è chiaro che chi inizia il consolidamento poi tiene i comandi. Quando si arriva terzo, quarto o quinto nel consolidamento necessariamente hai meno esigenza e meno potere rispetto ai primi. Noi abbiamo deciso di allearsi in tempo utile", aggiunge Guillou.