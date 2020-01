Pd: Morassut, 'serve nuovo soggetto politico 'democratico'' (2)

(Adnkronos) - "Per me va bene ‘Democratici' - dice ancora Morassut - Questo nome esprime ciò per cui lottiamo in questo mondo e in questa Europa: una nuova civiltà di diritti individuali e collettivi che supera persino la dimensione del ‘socialismo’. In questo senso ho parlato di ‘movimento democratico’. Anche per sottolineare la inevitabile necessità di navigare in quella liquidità di forme contemporanee che Zygmund Baumann ci ha svelato come chiave della contemporaneità”.

"Il sottosegretario parla poi del rapporto tra i democratici e il movimento delle Sardine: “Su questa strada potremo incontrare non solo le sardine (che sono una parte di questo fermento) ma i mille impulsi spontanei e sani che questa fremente società europea e occidentale ci propone oggi e ci proporrà sempre di più nello scorrevole mondo futuro del 5G e della velocità spazio temporale, delle migrazioni e del mescolamento permanente. Questo credo debba essere il nostro cimento per ‘aprire’, non ‘inglobare’ e aiutare una nuova generazione che in forme inedite sembra aver ripreso a camminare nella direzione giusta, con la testa aperta al mondo e al futuro. Lungo questa strada il tempo del sovranismo potrebbe non essere troppo lungo. Dipende anche da noi”, conclude.