Renault: Senard, 'de Meo grande stratega e visionario'**

Parigi, 28 gen. (Adnkronos) - "Mi rallegro per questa nuova governance che segna una tappa decisiva per il gruppo Renault e per l'Alleanza. Luca de Meo è un grande stratega e visionario in un settore automobilistico in pieno mutamento". Così il presidente del Cda di Renault, Jean-Dominique Senard. L'expertise di de Meo, aggiunge, "ma anche la sua passione per l'automobile fanno di lui una vera risorsa per il gruppo".