Prescrizione: Italia Viva, 'concede' una settimana a maggioranza per intesa

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Niente voto sulla pdl Costa sulla prescrizione. La proposta di Forza Italia è stata rinviata in commissione. La possibilità era nell'aria da giorni e oggi la maggioranza ha ufficializzato l'intesa sul rinvio. Con Italia Viva -pronta a votare sì alla pdl Costa con le opposizioni- che 'concede' un'apertura di credito ai partner di governo: i renziani non partecipano al voto ma contestualmente chiedono si arrivi in tempi brevi a una soluzione.

Il timing lo ha fissato nel suo intervento in aula, Lucia Annibali: "Noi abbiamo presentato due emendamenti al Milleproroghe che chiedono il rinvio della riforma Bonafede e che saranno votati da qui ai prossimi 10 giorni. E' questo il tempo che noi vogliamo offrire alla maggioranza per vedere se è possibile arrivare a modifiche condivise". Dalle parti di Iv si sottolinea "l'atteggiamento responsabile" visto che la maggioranza ha legato la richiesta di rinvio della pdl Costa alla necessità di avere qualche giorno per arrivare a una soluzione sul tema prescrizione.

Una settimana più o meno. Visto che al massimo tra 7 giorni la Camera dovrà esprimersi sull’emendamento Annibali al Milleproroghe che sospende gli effetti della riforma Bonafede. Votare contro il rinvio sarebbe stata "una provocazione" si spiega in Iv. "Ma tra una settimana anche il Pd e tutti i riformisti votino con Italia Viva l’emendamento di Lucia Annibali contro la riforma Bonafede".