Prescrizione: Migliore (Iv), 'in piazza contro riforma Bonafede, rispetto Carta'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Oggi come Italia Viva siamo scesi in piazza al fianco delle Camere Penali per dire no alla riforma della prescrizione targata Bonafede-Salvini. No al processo infinito, sì al rispetto della Costituzione!". Lo scrive in un tweet Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva.