Prescrizione: Iv, 'non partecipiamo a voto su rinvio in attesa soluzione'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Italia Viva intende "proseguire il confronto nella maggioranza sulla prescrizione, "noi abbiamo presentato due emendamenti al Milleproroghe, in cui si chiede il rinvio della riforma Bonafede, che saranno votati da qui a una decina di giorni" nei quali potrebbe essere trovata la quadra nella maggioranza sul tema. "Solo e soltanto per queste ragioni, Italia Viva non parteciperà al voto " sul rinvio in commissione della pdl Costa, "in attesa di valutare volontà reale di raggiungere una soluzione" nella maggioranza "che posa essere anche per noi condivisibili e condivisa". Lo ha detto in aula alla Camera Lucia Annibali di Iv.