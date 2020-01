Pil: 'manifesto' imprese per modernizzare Paese, arrivare a +2% l'anno a fine triennio (2)

(Adnkronos) - E ancora, varo di un grande piano di investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali, in ricerca e innovazione anche per favorire la transizione ecologica avviando un "piano ambizioso" di manutenzione attiva del territorio ed investendo nell'infrastrutturazione sociale e soprattuto nel Mezzogiorno, come recita il terzo obiettivo. Non solo economica però: è il quarto capitolo intitolato la buona impresa e le buone istituzioni a focalizzare l'attenzione sulla "legalità" senza la quale l'Italia non diventa attrattiva e sulla necessaria stabilità delle norme e certezza del diritto per una giustizia rapida ed efficace con cui recuperare quella fiducia necessaria tra imprese e istituzioni.

E infine, quinto obiettivo, la trasformazione dei corpi intermedi: è opportuna dicono ad una sola voce una "legge sulla rappresentanza" per riconoscerne il ruolo e chiarirne la legittimazione e il completamento della riforma del terzo settore.