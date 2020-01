Prescrizione: Gelmini, 'rinvio in commissione per nascondere divisioni maggioranza'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Si chiede il rinvio in commissione per nascondere le divisioni della maggioranza". Lo dice Maria Stella Gelmini, capogruppo Fi alla Camera, in aula a Montecitorio dopo la richiesta di rinvio in commissione -da parte della maggioranza- sulla pdl Costa sulla prescrizione. Gelmini si rivolge al presidente della Camera, Roberto Fico: "Si dia all'aula la possibilità di esprimersi".