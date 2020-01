Pa: Capone, 'quota 100 favorirà ingresso giovani e maggiori competenze'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Quota 100 ha favorito una maggiore vivacità del mercato del lavoro incentivando anche il turnover nella pubblica amministrazione. Infatti, nei prossimi tre anni è prevista l’assunzione di circa 500 mila nuovi lavoratori. Tale misura permetterà di far fronte alla precarietà che ancora adesso persiste nella Pa. Ciò consentirà anche l’ingresso dei giovani, favorendo un reskilling delle competenze in un mercato del lavoro sempre più automatizzato. Auspico che il Governo non modifichi la misura Quota 100, considerati i risultati positivi che sta producendo". Così in una nota Paolo Capone, il segretario Generale dell’Ugl in merito ai dati emersi dall'Annual report di Fpa, organizzatrice del Forum Pa.