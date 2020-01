Calabria: Parentela a vertici M5S, 'grave non voto Morra, violate regole'

Roma, 28 gen.(Adnkronos) - Il mancato voto del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra in Calabria per la lista del M5S e il candidato sostenuto dai grillini, Francesco Aiello -ammesso oggi in un'intervista al Corriere della Sera- "è grave. Io non condivido quello che ha fatto. E non condivido nemmeno le sue dichiarazioni di oggi: è grave che un senatore e portavoce del Movimento 5 stelle non sostenga il Movimento. Lo afferma, ai microfoni di Radio Radicale, Paolo Parentela, deputato del M5S e coordinatore della campagna elettorale in Calabria.

"Tutto quello che è stato fatto, anche se sono stati fatti certamente degli errori, doveva indurci ad andare avanti tutti insieme – spiega il deputato calabrese -. Non si abbandona il territorio e il M5S, anche nei momenti di difficoltà. Così è stato fatto un danno all’interno del Movimento con queste sue dichiarazioni”.

Secondo Parentela, “lo Statuto parla chiaro: qui ci sono delle chiare violazioni delle nostre regole. Quindi – prosegue - questa cosa dovrebbe far riflettere anche i vertici”. “Non sta a me dire cosa deve essere fatto - va avanti -. Io osservo semplicemente che se un Portavoce non appoggia il Movimento sul territorio e dichiara di non averlo votato, secondo me è grave. E una mancanza di rispetto – conclude Parentela - nei confronti dei candidati e degli attivisti che in Calabria ci hanno messo la faccia ed erano in trincea. Questo è molto grave”.