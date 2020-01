Giustizia: M5S, 'bene Bonafede, nel comparto investimenti senza precedenti'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Considerare la giustizia una vera priorità dell’ordinamento nazionale. Questa è la strada giusta che dobbiamo percorrere e che stiamo già percorrendo. Ed è proprio quello che emerge dalla relazione alle Camere sull’amministrazione della giustizia del ministro Bonafede. Siamo molto soddisfatti delle sue parole e di tutto l’impegno costantemente profuso per raggiungere importantissimi risultati: come investimenti senza precedenti nel comparto giustizia". Così i deputati del MoVimento 5 stelle in commissione Giustizia, a margine delle comunicazioni del ministro a Montecitorio.

"Nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 - proseguono i 5 Stelle - sono stati previsti per il ministero della Giustizia stanziamenti per oltre 8 miliardi e mezzo di euro e il 2020 l'ultima Legge di bilancio ne ha previsti quasi 9 miliardi. Solo con queste basi si rafforzerà la macchina della giustizia, consentendo di lavorare al contempo alle riforme strutturali in cantiere, come quella sul processo penale e del Csm, e di portare a termine quelle già avviate, come la riforma del processo civile di recente approvata in consiglio dei Ministri. Continuiamo in questa direzione, con l’impegno di tutti, perché avere una giustizia che funziona è un diritto inderogabile di tutti i cittadini, oltre che un dovere per uno Stato di diritto come il nostro”, concludono gli esponenti del Movimento.