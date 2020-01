Call Center: lavoratore Abramo, 'non è più il lavoro dei ragazzini, governo deve capirlo'

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Non è più un lavoro fatto da ragazzi universitari per pagarsi le spese. Qui ci sono famiglie, figli, persone che sul lavoro al call center hanno costruito la loro vita. Il governo lo devo capire". Francesco Brugnone ha 40 anni. Da tre anni, dopo la crisi di Fuori Servizi, lavora all'Abramo Customer Care, l'azienda che ieri, alla vigilia della manifestazione regionale dei call center, ha annunciato un calo dei volumi del 70% e 150 esuberi su Palermo.

"Dobbiamo renderci conto - dice all'Adnkronos mentre sfila in corteo per via Libertà, a Palermo, al fianco di alcune centinaia di suoi colleghi - che questa non è più la vertenza di una singola azienda ma è la vertenza di tutto il settore. Ormai i committenti fanno il bello e il cattivo tempo: decidono di chiudere i rubinetti, spostano le chiamate da un centro all'altro, e affossano le speranze, anche lavorative, di tutti noi". Una protesta di tutti, quella di oggi, perché, spiega, "ci siamo uniti per chiedere al governo di non giocare con il nostro futuro".